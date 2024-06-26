Muş’un Çatbaşı köyünde meydana gelen örtü yangını güçlükle söndürüldü.Çatbaşı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, köylülerin yoğun çabası sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Tarım alanlarına yakın bir bölgede meydana gelen yangın, köylülerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangının tamamen sönmesini sağlamak amacıyla soğutma çalışması yaptı. Yangının büyümeden kontrol altına alınması ile bölgedeki tarım alanları ve köy halkı zarar görmedi.Yangın sonrası köyde herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.Yangının neden çıktığını bilmediklerini ifade eden köy sakinlerinden İrfan Işkın, “Ben evde otururken yangının çıktığını haber verdiler. Büyük bir yangın olduğunu gördük. Erken müdahale etmeseydik evlerimize sıçrardı. Hortum ve kovalarla su taşıyarak sündürmeye çalıştık. Diyarbakır ve Mardin’de çıkan yangın, vatandaşlarımızın ölümüne ve çok sayada hayvanın telef olmasına neden oldu. Bu açıdan hepimizin dikkatli olması gerekiyor” dedi.