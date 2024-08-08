Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü, yaban hayatına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu’da son yıllarda yapılan çalışmalar ve kaçak avcılığa yönelik alınan önlemler sonucu sayılarında belirgin bir artış olan yaban keçilerinin sayımı yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nün konu ile ilgili paylaşımında, “Oltu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yaban keçisi envanteri çalışmamızı tamamladık. Bu yaz envanteri, bölgedeki yaban hayatı popülasyonunu ve sağlık durumlarını değerlendirmemize yardımcı oluyor. Doğanın bu muhteşem sakinleriyle geçirilen her an, onların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için ne kadar önemli bir görev üstlendiğimizi bir kez daha hatırlatıyor. Çalışmalarımızda destek veren tüm ekibimize teşekkür ederiz.” denildi.