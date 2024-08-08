Erzincan Enduro Motorsiklet Kulübü üyeleri, Tunceli ile Erzincan arasında yer alan Munzur Dağlarının oldukça güç rotasını kros motorlarla kat ederek adeta saklı cennet misali dağların arkasında bulunan Merk Yaylasından Yeşil Göle ulaştılar. Yolda dağ keçisi sürüsü ve boz ayı motokroscuların objektifine yansıdı.Erzincan’da motosiklet ve doğa tutkunu Erzincan Enduro Motorsiklet Kulübü üyeleri, adrenalin dolu bir gün geçirdi. Günün ilk ışıklarıyla motosikletleriyle birlikte yola koyulan ekip unutulmaz bir gün yaşadı. Motokroscular, daha önce helikopter hariç hiçbir bir aracın gitmediği Munzur Dağları’nda ki kaynak sularından oluşan dere ve akarsularıyla, oksijen deposu olan temiz havası ve bitki örtüsüyle dikkat çeken Merk Yaylası’na doğru yola koyuldu. Yaklaşık 2 bin 500 rakımda bulunan yaylaya mevsimsel olarak giden ve hayvanlarını otlatan vatandaşlar bölgeye atlar ve eşeklerle giderken karşılarında motosikletleri görünce, “Helikopter bile gelmez buraya siz nasıl geldiniz” diyerek şaşkınlıklarını ifade ettiler.Motosiklet tutkunu Canser Atila ile Meriç Yeter yaşadıkları adrenalin dolu anları, Yeşil Göl manzarasını ve güzergahta denk geldikleri dağ keçisi sürüsü ve boz ayıyı da kamerayla kaydettiler.