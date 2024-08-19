Oltu’nun sevilen simalarından ve binlerce öğrenci yetiştirerek eğitim camiasına adeta neferlik yapan Kenan Er, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.Kenan Er, kendine has kişiliği ve derin bilgi birikimiyle öğrencilerinin ve çevresindekilerin hayatında kalıcı etkiler bıraktı. Eğitimdeki başarısı ve sanata olan tutkusuyla, hem genç zihinleri şekillendirdi hem de kültürel hayata değer kattı. Sahneye koyduğu tiyatro oyunları ve gerçekleştirdiği sanat projeleri, ona olan sevgiyi ve saygıyı artırdı. Hayatını dolu dolu yaşayan Kenan Er, çevresine her zaman neşe ve pozitif enerji saçtı. Kendisinin en büyük hazinesi, insanlara dokunabilme yeteneğiydi ve bu özelliğiyle birçok kişinin kalbinde özel bir yer edindi.Kenan Er’in vefatı, eğitim ve sanat dünyasında büyük bir kayıp olarak kabul ediliyor. Tanıyanları onun anısının hem sanatsal hem de eğitim noktasındaki başarılarıyla yaşamaya devam edeceğini dile getirdi. Evli ve üç çocuk babası Kenan Er’in cenazesi öğlen namazına müteakip Oltu Aslan Paşa Cami’inde kılınarak Cankurtaran Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, MHP MYK Üyesi/Erzurum Milletvekili/TBMM Dışişleri Komisyonu Kamil Aydın, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, MHP İlçe Başkanı Vedat Sağlam, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mevlit Özcan yanı sıra eğitim camiası, ailesi ve büyük bir kalabalık katıldı.