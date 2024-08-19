Iğdır Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde bakım çalışmalarına devam ediyor.Iğdır Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde park ve yeşil alanların bakımını sürdürüyor. Ekipler, kapsamlı bir bakım programı çerçevesinde sulama, çim biçme ve düzenleme çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Şehir merkezindeki parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda gerçekleştirilen bu çalışmalar ile şehre estetik kazandırılması hedefleniyor. Iğdır Belediyesi, vatandaşların daha yeşil ve temiz bir çevrede yaşamaları için yapılan bu çalışmaların önemini vurgulayarak, çalışmaların devam edeceği belirtildi.