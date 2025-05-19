19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Erzurum’un Oltu ilçesinde düzenlenen törenlerle coşku ve gurur içinde kutlandı.Kutlamalar, Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kutlamalar, ilçe stadyumunda devam etti.Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı KYK yurt öğrencisi Bilge Keskin yaptı. Keskin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada, bayraklarla donatılmış bu güzel stadyumda bir aradayız. 19 Mayıs 1919’un üzerinden tam 106 yıl geçti Ama o günün ruhu hâlâ aynı tazelikle içimizde yaşıyor. Çünkü o gün; bir milletin küllerinden doğduğu, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek ayağa kalktığı gündü."Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen tören, gün boyu süren etkinliklerle devam etti. İlçe protokolü, gençlik liderleri, gönüllü gençler, sporcular ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda gençler tarafından seslendirilen şiirler ve yapılan konuşmalar duygusal anlara sahne oldu. Etkinlikler kapsamında güreş, jimnastik, boks ve tekvando gösterileri büyük beğeni toplarken, Oltu Gençlik Merkezi Müzik Korosu tarafından sunulan müzik konseri izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Törenin sonunda ilçede başarı gösteren genç sporculara ödülleri Protokol tarafından takdim edildi. Protokol ve katılımcılar Oltu Gençlik Merkezi Müdürlüğü öğrencilerinin hazırladıkları resim sergisinin açılışını yaptı.Bu anlamlı ödül töreni, spora ve gençliğe verilen değerin altını bir kez daha çizdi. Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, milli ruh ve gençlik enerjisini bir araya getirerek unutulmaz bir 19 Mayıs kutlamasına imza attı.