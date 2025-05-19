Elazığ Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında başlatılan asfalt yenileme seferberliği tüm hızıyla sürüyor.Şehrin gelecek on yılları adına en büyük yatırım olan altyapı yenileme çalışmalarını önemli ölçüde tamamlayan Elazığ Belediyesi, hızlı bir başlangıç yaptığı asfalt yenileme çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları kapsamında, Ataşehir ve Yeni Mahalle’de bulunan bazı bölgelerin asfalt serimi tamamlandı. Ekipler, bugün de şehrin ana arterlerinden General Hulusi Sayın Caddesi, Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi ve İzzetpaşa Kubilay Sokak’ta asfalt yenileme çalışmalarına başladı.Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından başlatılan asfalt yenileme çalışmaları ivedilikle sürdürülerek, şehrin dört bir yanındaki yollar güvenli ve konforlu hale getirilmektedir. Bu amaç doğrultusunda ekiplerimizin yoğun mesaisi hız kesmeden devam edecektir" denildi.