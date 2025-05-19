Elazığ’ın Palu ilçesinde yer alan Akdağ’da doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Palu Kaymakamlığı, Beyhan Belediyesi ve Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK) iş birliğiyle Akdağ’da doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Bölgenin dikkat çeken zirvelerinden biri olan, 2 bin 620 metre yüksekliğindeki Akdağ’da gerçekleştirilen yürüyüş, ELDAK üyesi uzman rehberler eşliğinde yapıldı. Güllüce Köyü’nden başlayan, orta zorluktaki 18 kilometrelik parkur, Altınölçek Köyü’nde sona erdi. Parkur üzerindeki etkileyici Deşti Botan Şelalesi’nde verilen molanın ardından zirve yürüyüşüne devam edildi. Katılımcılar, doğayla iç içe bir atmosferde, şelale ve kar sularının serinliği eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.Etkinliğe Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Palu Kaymakamı Hulusi Teke, Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, Beyhan Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ da katıldı.Yürüyüş sonunda açıklamalarda bulunan Palu Kaymakamı Hulusi Teke, Palu, Beyhan beldesi ve çevre köylerin kültür, doğa ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Kaymakam Teke, "Özellikle ilkbahar aylarında bu bölge, doğasıyla, manzaralarıyla ve temiz havasıyla büyük güzellikler sunuyor. Palu-Beyhan rotası, gelecekte mutlaka hak ettiği ilgiyi görecektir. Tüm Elazığlıları bu güzellikleri keşfetmeye davet ediyorum" dedi.