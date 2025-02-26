Erzurum’un Oltu ilçesi İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Bilek Güreşi İl Müsabakasında büyük başarı.Okul Sporları kapsamında düzenlenen Bilek Güreşi İl Müsabakasında, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. 98 öğrencinin katıldığı yarışmada, Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri toplamda 1 ikincilik, 3 üçüncülük ve 1 dördüncülük elde etti. 70 kiloda derece elde eden Kadir Doğan, Erzurum’u bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı.Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin konu ilgili yaptığı açıklamada, "Başarılı takımı hazırlayan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Müdür Yardımcımız Ramazan Yaşar’ı, öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Bileğinize sağlık gençler" denildi.