Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından camii ve taziye evlerini temizleme çalışmaları başlatıldı.Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı kamu yararına ücretsiz çalıştırma cezası bulunan yükümlüler tarafından H. İbrahim Şen Camii ve Taziye Evi, Ulu Camii, Hacı Hüseyin Çatal Camii ve Taziye Evi, Merzan Dörtyol Camii ve Taziye Evi, Yeni Medrese Camii, Abdurrahman Çetin Camii, Şerefağa Camii ve Gülüreş Baba Camisi temizlendi.Ayrıca, camii ve taziye evlerinin ibadetlere hazır hale gelmesi adına bakım gerektiren noktalar da düzenlendi. Hakkari İl Müftülüğü, gerçekleştirilen bu çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yöneticileri ve yükümlülere teşekkür ettiler.