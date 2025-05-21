Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi’nde, yaz aylarında yaşanan su sıkıntısına çözüm amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü tarafından 160 ton kapasiteli bahçe sulama havuzu inşa edildi.Yaklaşık 3 kilometrelik sulama hattıyla desteklenen proje sayesinde mahalle sakinlerinin özellikle ceviz ağaçlarının sulanmasında yaşadığı zorlukların giderilmesi hedefleniyor. Havuzun tamamlanmasının ardından düzenlenen açılış törenine Oltu protokolü ve mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi.Törende Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Açılışta konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Suat Çoruh, "Yaptığımız bu hizmetle bölge halkının tarımsal faaliyetlerini desteklemeyi amaçladık. Ceviz ağaçlarının sulanması başta olmak üzere tüm bahçe sulamalarında kullanılmak üzere yaklaşık 3 kilometrelik hat döşedik. Bu hattın devamını da önümüzdeki sezonda yapacağız. Bu hizmetin baş mimarı olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyorum. Bize verilen yetkiyi kullanarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.Muhtardan teşekkür mesajıArıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş ise yaptığı konuşmada, "Mahallemiz adına öncelikle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanımıza, kaymakamımıza ve tüm ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mahallemize çok güzel bir hizmet sunuldu. Derinliği 1,5 metre olan 160 tonluk bu havuzdan çıkan su, yaklaşık 800 metre uzunluğundaki hatla ceviz bahçelerimize ulaşıyor. Her arazi başına vana konularak su kaybı da önlenmiş oldu. Arıtaş Mahallesi olarak devletimize minnettarız" ifadelerini kullandı.Protokol törene yoğun katılım gösterdiAçılışa Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, Oltu İlçe Jandarma Komutanı Erdal Hastürk, Oltu İlçe Spor Müdürü Ömer Bektaş, Oltu İlçe Müftü Vekili Muhasin Demir, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz, MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Suat Çoruh, Arıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.