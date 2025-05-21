Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nimet Yıldırım, İran İslam Cumhuriyeti’nin en saygın bilim ve kültür kurumlarından biri olan Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi Bilim Kurulu Üyeliğine oybirliğiyle seçildi.Geçtiğimiz hafta yapılan kurul toplantısında alınan kararla Prof. Dr. Yıldırım, Fars Dili ve Edebiyatı alanındaki akademik birikimi, kültürel katkıları ve uluslararası alandaki itibarı dolayısıyla akademi üyelerinin tamamının oylarıyla bu onurlu göreve layık görüldü. Başkent Tahran’da düzenlenen törende, üyeliği resmen ilan edilen Prof. Dr. Yıldırım’a, kurul üyeliğini belgeleyen resmi evrak, Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi Başkanı ve aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti Bilim ve Kültür alanında önemli bir isim olan Ğolamali Haddad Adil tarafından takdim edildi.Kurul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fars Dili ve Edebiyatı Şurası’nın 1403/9/5 tarihli 483. toplantısında oybirliği ile alınan karar doğrultusunda, bilim, edebiyat ve kültür alanlarındaki yüksek konumunuz, Fars dili ve edebiyatının gelişmesine yönelik katkılarınız nedeniyle sizi Bilim Kurulu üyeliğine seçmiş bulunmaktayız. Sağlığınızın ve başarınızın devamını diliyoruz."Törende bir konuşma yapan Prof. Dr. Nimet Yıldırım, kendisini bu göreve layık gören akademi başkanına ve tüm kurul üyelerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Fars Dili ve Edebiyatı gibi köklü bir medeniyetin bilimsel çatısı altında yer almak benim için büyük bir onur. İran ile Türkiye gibi kadim dost ve komşu iki ülkenin ortak kültür ve edebiyat birikimini akademik düzeyde daha ileriye taşımak adına çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. İnsan için ancak çabasının karşılığı vardır. Görevimizin bilincinde olarak, samimiyet, özen ve sabırla yürüttüğümüz bilimsel faaliyetlerin uluslararası düzeyde takdir edilmesi, şahsım kadar üniversitem ve ülkem adına da büyük bir mutluluk kaynağıdır."Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu Başarı Atatürk Üniversitesinin Bilim Vizyonunun Bir Yansımasıdır"Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise Prof. Dr. Nimet Yıldırım’ın elde ettiği bu uluslararası başarının, üniversitenin bilimsel birikiminin ve evrensel değer üretme kabiliyetinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Rektör Hacımüftüoğlu:"Sayın Hocamızın İran gibi edebiyat ve kültürde zengin bir geçmişe sahip bir ülkenin en saygın akademik kuruluna oybirliği ile seçilmesi, yalnızca bireysel bir başarı değil, aynı zamanda Atatürk Üniversitesinin uluslararası bilim camiasındaki etkisinin bir tezahürüdür. Hocamızı gönülden kutluyor, bu kıymetli görevin hem ülkemize hem de üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel yetkinliği ve kültürel derinliği olan akademisyenlerimizle gurur duyuyor, onların yanında olmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.Prof. Dr. Nimet Yıldırım’ın Bilim Kurulu üyeliği, Türk-İran akademik iş birliklerine ve kültürel yakınlaşmaya yeni bir ivme kazandırması bakımından da ayrıca önem arz ediyor. Bu gelişme, Atatürk Üniversitesi’nin uluslararası bilim ve kültür alanında yürüttüğü vizyoner çalışmalara önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor.