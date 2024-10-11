AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yolcu minibüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan kazazedeleri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.Sabah saatlerinde Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi Sultansuyu Tarım İşletme Müdürlüğü mevkiinde meydana gelen kazada, H.G. yönetimindeki 44 J 1596 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı.Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıları ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, geçmiş oldun dileklerini ileterek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.Tedavileri süren yaralılarla da görüşen Ölmeztoprak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.