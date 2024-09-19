AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, KOSGEB’in kalan kredi ödemelerinin Ekim ayı içerisinde gerçekleşmesi ile 6. Bölge Teşvik Destekleri süresinin uzatılması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı’nı (FKA) ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası kent genelinde başlatılan inşa ve imar çalışmalarına FKA’nın önemli bir katkı sağladığını ifade ederek, kurum bünyesinde sürdürülen bir çok konu başlığındaki projeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.Küçük Sanayi sitesinin taşınması konusundaki çalışmaları da yakından takip ettiklerini ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak KOSGEB’in kalan kredi ödemelerinin ise Ekim ayı içerisinde yapılmasını beklediklerini söyledi.“Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz”Konuşmasında 6. Bölge Teşvik Destekleri süresinin uzatılması konusuna ayrı bir başlık açan Ölmeztoprak, ”6. Bölge Teşvik Destekleri süresinin yıl sonunda sona erecek olması bizleri teyakkuza geçirdi. Bu noktadaki görüşmelerimiz devam ediyor. Teşvik programı kapsamı dışına çıkarılmamız için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Şehrimizdeki sosyolojik durumun görülmesi var olan yatırımcılarının tutunabilmesinin yanı sıra gerek ulusal gerek uluslararası yatırımcıları çekebilmemiz için 6. Bölge Teşvik Desteklerine ihtiyaç duyduğumuzu çok net bir şekilde ortaya koyduk ve konuyu takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.“Yerelden kalınma hamlelerimiz devam edecek”Malatya’nın yerelden kalkınma hamlelerinin devam ettiği illerden biri olma konumunu sürdüreceğini aktaran Milletvekili Ölmeztoprak, depremlerde olumsuz etkilenen Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) hızlı bir şekilde toparlandığına da dikkat çekerek, ”Malatya kalınma hamlemiz çok önemli. Teşvikler, özel sektör yatırımları çekme, ekonomik büyüme, bölgesel kalınmada yerel potansiyelimizin ne ölçüde hangi başlıklar içerisinde olduğunun tespiti önemli. Ölçe biliyorsak değerlendire biliyoruzdur, değerlendire biliyorsak büyüye biliyoruzdur. Yine Malatya’mızın büyük lojistiklerde ve antrepolarından tercih edilmesi anlamındaki çalışmaları da takip ediyoruz. Diğer taraftan tarım ve hayvancılık konularındaki başlıkları tek tek değerlendiriyoruz" diye konuştu.