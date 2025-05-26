Ağrı Diyadin’de göreve başlayan öğretmenler, doğanın kucağında ilk kez ata bindi.Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünün Çoban Yaylası mezrasında, öğretmenler Emine Demirkapu, Betül Şimşit ve Melisa Yıldız, hayatlarında ilk defa ata binmenin heyecanını yaşadı.Doğayla iç içe, geniş yaylaların ve yemyeşil doğanın arasında gerçekleşen bu deneyim, öğretmenler için unutulmaz bir anı oldu. Doğu Anadolu’nun eşsiz doğal güzellikleriyle çevrili olan Çoban Yaylası, sadece sakin doğasıyla değil, aynı zamanda misafirperver köy halkıyla da yeni gelenlere sıcak bir karşılama sunuyor. Yeni görev yerlerinde doğanın kalbinde görev yapacak olan öğretmenler, bu özel ortamda ata binerek hem bölgenin kültürel zenginliğini hem de doğayla kurdukları bağı derinleştirdi.Emine Demirkapu: "Ata binmek benim uzun süredir hayalimdi. Burada, Çoban Yaylası’nın serin ve temiz havasında ata binmek, kendimi adeta doğanın bir parçası gibi hissettirdi. Doğanın sessizliği, yayladaki özgürlük hissi ve köylülerin sıcak ilgisi, bu deneyimi çok özel kıldı. Bizi destekleyen köylülerimize sonsuz teşekkür ederim."Betül Şimşit: "İlk defa ata binmek biraz korkutucu geldi ama köylülerin rehberliği ve doğanın huzuru sayesinde kendimi rahat hissettim. Yaylanın eşsiz manzarası ve temiz havası, bu deneyimi çok daha anlamlı kıldı. Böyle doğa ile iç içe bir yerde öğretmenlik yapmak benim için büyük bir şans."Melisa Yıldız: "Hayatımda ilk defa ata bindim ve bu anı asla unutmayacağım. Doğanın içinde, yaylada böyle eşsiz bir deneyim yaşamak öğretmenliğe harika bir başlangıç oldu. Köy halkının sıcak karşılaması ve yardımları için çok minnettarım. Burada geçireceğim zamanın çok değerli olacağına inanıyorum."Yeni görevliler, sadece mesleki anlamda değil, aynı zamanda doğayla kurdukları bu özel bağ sayesinde Diyadin’deki yaşamlarına güzel bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Çoban Yaylası’nın geniş yeşil alanları, temiz havası ve sakin doğası, öğretmenlerin hem işlerine hem de yaşama bakış açılarına olumlu katkı sağlıyor.Diyadin’in bu sessiz ve huzurlu köşesinde görev yapan öğretmenler, hem öğrencilere hem de bölge halkına en iyi şekilde hizmet etmeyi hedefliyor. Doğayla iç içe geçen bu ilk deneyim, onların bölgeye ve mesleklerine olan bağlılıklarını daha da artırdı.