Ağrı’nın Diyadin ilçesinde öğrenciler renkli ve özgün tasarımlarla hazırlanan kıyafetler okul salonunda podyuma taşındıDiyadin ilçesinde bulunan Yukarıdalören İlkokulu’nda, çevre bilincini artırmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. 1. sınıf öğrencileri, atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetlerle "Geri Dönüşüm Defilesi" gerçekleştirerek geri dönüşümün önemine dikkat çektiler.Etkinlik kapsamında, renkli ve özgün tasarımlarla hazırlanan kıyafetler okul salonunda podyuma taşındı. Minik öğrenciler, doğaya olan saygılarını ve çevre duyarlılıklarını izleyicilere aktarma fırsatı buldu. Etkinlikte geri dönüşümün sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir sanat olduğu gözler önüne serildi.Bu özel etkinliğin hazırlanmasında büyük emekleri olan 1. sınıf öğretmeni Melisa Yıldız, öğrencilerinin çevre bilinci kazanarak, geliştirici yönlerini ortaya koymalarının kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.