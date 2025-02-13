Muş’ta öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarpması sonucu 8 öğretmen hafif yaralandı.Muş merkeze bağlı Ziyaret, Göl, Köşk ve Yelalan köylerinde görev yapan öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, Yelalan köyü girişinde buzlanan yolda kayarak köprünün demir korkuluklarına çarptı. Kazada S.Y., İ.Y., B.D., H.N.K., Ö.G., Y.Y., T.Y. ve H.A. hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmenler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, hastanede öğretmenleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.