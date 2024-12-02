Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyü okulunda öğrenciler, engelleri kaldırmak, işitme engellileri daha iyi anlamak ve onlarla daha iyi iletişim kurabilme amacıyla işaret dili eğitimi alıyor. Öğretmen Abide San tarafından verilen eğitim ile konuşma ve işitme sorunu yaşayanların günlük yaşamdaki sorunlarını aşmaları amaçlanıyor.Daha önce işaret dili eğitimi alan ve Çemişgezek ilçesi Payamdüzü köyüne sınıf öğretmeni olarak atanan Abide San, işaret diliyle ilgili bilgi ve birikimini öğrencilere aktarmaya başladı. Okulda ders saatleri dışında, işaret dili öğrenmek isteyen öğrencilere eğitim veren öğretmen Abide San, konuşma ve işitme sorunu yaşayan bireylerle günlük yaşamdaki iletişim sorunlarını aşmaya katkı sağlamayı hedefliyor. Gruplar halinde çok sayıda öğrencinin ilgi duyduğu ve öğrenmeye çalıştığı işaret diliyle, diyalog örnekleri ve parmak alfabesi gibi detaylar öğreniliyor.İstiklal Marşını ve bir öğretmen şarkısını da işaret diliyle sunan köy okulu öğrencileri, işaret dilini tam olarak öğrenerek, öğrendiklerini başkalarına da aktarmayı planlıyor.’’Amacımız güzel bir toplum, ahlaklı bir nesil yetiştirmek’’Nitelikli, saygılı, merhametli ve vicdanlı bir toplum yetiştirme derdinde olduklarını belirten Payamdüzü Ortaokulu Müdürü Erol Yılmaz, ’’Okulumuzda engelleri aşmak için çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Nitelikli, saygılı, merhametli ve vicdanlı bir toplum yetiştirme derdindeyiz. Bu çerçevede Abide San öğretmenimiz tarafından işaret dilinin temel kavramları öğretilmektedir. Gönüllü öğrencilerimiz ders saatleri dışında, Abide San öğretmenimiz eşliğinde işaret dilinin temel kavramları öğrenmektedirler. Amacımız güzel bir toplum, ahlaklı bir nesil yetiştirmek, güzel bir farkındalık oluşturmak. Bu sebeple Abide San öğretmenimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.Ders saatleri dışında öğrencilere eğitim veriyorAmaçlarının, öğrencilerin engelli bireylerle temel düzeyde iletişim kurabilmelerini sağlamak olduğunu aktaran öğretmen Abide San, ‘’Çemişgezek Payamdüzü köyü okulunda sınıf öğretmenliği yapmaktayım. Çocukların rengarenk dünyalarının yanında, aynı zamanda farklılıklara hoşgörüyle yaklaşma eğilimleri vardır. Bu düşünceden yola çıkarak çocuklarımızın hem empati becerisi gelişsin hem de işitme kaybı yaşayan vatandaşlarımızla karşılaştıklarında temel düzeyde onlarla iletişim kurabilmeleri amaçlanmıştır. İşaret dilini öğrenmeleri sadece çocuklarımızın işitmek kaybı yaşayan vatandaşlarla karşılaştıklarında temel düzeyde iletişim kurmalarını sağlamayacak, aynı zamanda toplumsal bütünlüğümüzü de destekleyecektir. Daha sağlıklı toplum, birlik ve beraberlik içinde olan bir toplum için çocuklarımızın temel düzeyde işaret dilini bilmeleri gerekmektedir. Bunun önemli olduğunu düşünmekteyiz ve bunun için de ailelerinden, çevrelerinden destek görmeleri önemlidir. Ben işaret dili eğitimi almıştım. Çocuklarımın kurs alma isteğini görünce, ders saatleri dışında çocuklarımızla birlikte keyifli bir şekilde işaret diliyle ilgili kurs yapıyoruz. 3 Aralık Dünya Engeller Günü dolayısıyla tüm engelli bireylerimizin Engelliler Gününü kutluyorum’’ diye konuştu.’’İşaret dili, yabancı dil eğitimi kadar önemli’’İşaret dili eğitimi alan öğrenci Tuana Gündoğdu, "Biz işaret dilini yabancı dil eğitimi kadar önemli buluyoruz. İşaret dili konusunda temel kelimeleri ve kavramları öğrenmeye çalışıyoruz. İşaret dili eğitiminde inşallah daha iyi bir noktaya gelip, başkalarına da öğreteceğiz. Bize bu imkanları sağladıkları için öğretmenimiz Abide San ve Okul Müdürümüz Erol Yılmaz’a çok teşekkür ediyoruz. Herkese engelsiz bir yaşam diliyoruz" şeklinde konuştu.İşaret dili eğitimi alan öğrencilerden Servan Demir, "Ben işaret dilini hep televizyonda görüyordum. Şimdi kendim hem öğreniyorum hem uyguluyorum. Yabancı dil öğrenmek kadar keyifli" dedi.Öğrencilerden İklim Uçar, "Farklı bir iletişim tarzı, sanki yeni bir dil öğreniyormuşuz gibi çok keyifli" diye konuştu.Öğrenci Asel Tekin ise "Bu kursa gönüllü katıldım. Çok keyif verici. Öğretmenime teşekkür ederim" şeklinde konuştu.