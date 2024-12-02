Van’ın doğal güzellikleri sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz bir renk cümbüşü sunuyor. Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarıyla bezenen doğa, farklı güzellikleri beraberinde getiriyor.Van’da, sonbahar mevsimi son günlerinde sararan ağaç yapraklarının oluşturduğu güzel manzaralar, görülmeye değer kareler oluşturuyor. Kış mevsiminin habercisi hazan mevsimi sonbahar, kendini güzel bir şekilde gösteriyor. Kısalan günler, sararan yapraklar, yağan yağmurlar ve esen serin rüzgarları ile sonbahar, adeta görsel şölen sunuyor.