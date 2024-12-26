Nene Hatun Tarihi Milli Parkının tanıtımı ve korunmasında yenilikçi bir adım atıldı. Atatürk Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü arasında "Nene Hatun Tarihi Milli Parkının Tanıtımı ve Korunmasında Sanal/Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Etkilerinin Araştırılması Projesi" protokolü imzalandı.Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer katıldı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ve Prof. Dr. Hasan Yılmaz’ın da hazır bulunduğu, projenin yürütücülüğünü ise Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Prof. Dr. Metin Demir’in yaptığı protokol; Nene Hatun Tarihi Milli Parkının kaynak değerlerinin korunması, tanıtılması ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yönetilmesi amacıyla sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılmasını kapsıyor.Hacımüftüoğlu: "Üniversitemizin Tüm İmkanlarını, Değerlerimizi Tanıtmak ve Yaşatmak İçin Kullanıyoruz "Törende bir konuşma yapan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Nene Hatun’un tarihi önemine vurgu yaparak şunları ifade etti: "Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, milletimizin kahramanlık ve fedakârlık dolu geçmişine tanıklık eden bir mirastır. Bu projeyle, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak parkımızın değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı ve koruma bilincini artırmayı hedefliyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel katkılarımızla ülkemizin doğal ve kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz."Ümüzer: "Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Farkındalığı Artıracak"Atatürk Üniversitesinin bilgi, birikim ve teknolojik altyapısının şehir için oldukça önemli olduğuna vurgu yapan ve bu kapsamda hazırlanan protokolün detayları hakkında bilgi veren 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer ise bu projenin milli parkların korunması ve tanıtımında önemli bir örnek teşkil edeceğini belirterek: "Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde ziyaretçilerimize parkımızın tarihi ve doğal zenginliklerini daha etkili bir şekilde anlatacağız. Atatürk Üniversitesinin bu süreçteki bilimsel katkılarıyla, milli park yönetimimize yenilikçi bir boyut kazandıracağız" dedi.Proje kapsamında geliştirilecek sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla, milli parkın tarihi, doğal ve kültürel varlıklarının daha etkin bir şekilde tanıtılması ve korunması sağlanacak. Taraflar, bu süreçte elde edilen verilerin analiz edilerek sürdürülebilir yönetim stratejileri geliştirilmesi için ortak bir çalışma yürütecek.