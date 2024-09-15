Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan Nemrut Krater Gölü’nde yaşayan boz ayılar sürü halinde görüntülendi.2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren boz ayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geliyor. Boz ayıların beslenmesine yardımcı olan vatandaşlar kimi zaman ilginç görüntüler oluşturuyor.Ahlat’tan gelip Nemrut Krater Gölü’nde yaşayan ayıları ziyaret eden Asım Araboğa isimli vatandaş, bu sefer boz ayı sürüsüyle karşılaştı. Anne ayılar ve yavrulardan oluşan ayı sürü şaşırttı. Hayvansever Asım Araboğa’da gece vakti yem aramaya çıkan ayı sürüsünü eliyle besledi. Araboğa aracının yanına gelen yavru ayıya da şeker vermeyi ihmal etmedi.