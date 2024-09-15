Hakkari Valisi Ali Çelik, hem daha yeşil hem de daha güzel bir Hakkâri için çalıştıklarını söyledi.İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi’nin başlattığı altyapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu ve beraberindeki heyet Hakkari- Van karayolunda bulunan belediye otogarına peyzaj çalışmalarında kullanılacak farklı türlerden 9060 adet peyzaj bitkisini inceledi.Yetkililerden gerçekleştirilecek peyzaj çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çelik, personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.Vali Çelik, "Öncelikli refüjler ve parklarda dikilecek bu gül ve çam ağaçları il merkezimizi estetik açıdan güzel bir konuma getirecek. Daha yeşil hem de daha güzel bir Hakkâri için çalışıyoruz. Leylandi, gül, çam, kekik, Selvi gibi 9000’e yakın peyzaj bitkisi ve ağaç desteğiyle Hakkâri’mize katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediyesine ve değerli Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederiz" dedi.