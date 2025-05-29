Bitlis’in eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Nemrut Kalderası, ilkbahar mevsiminin gelişiyle birlikte doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi.Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçeleri sınırlarında yer alan kaldera, zirve yürüyüşü yapmak isteyen gezginleri ağırlamaya başladı. Ahlat ilçesinden yola çıkan dört doğa tutkunu, sabahın erken saatlerinde Serinbayır köyünden zirveye doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık üç saat süren zorlu parkur boyunca hem doğanın uyanışına tanıklık eden hem de tertemiz havayı soluyan doğaseverler, kalderanın zirvesine ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Zirveye varan doğaseverler, Nemrut Kalderası’nın büyüleyici manzarası karşısında yorgunluklarını unuttu.Doğa yürüyüşüne katılan Abdulalim Tandoğan, Nemrut Kalderası’nın yalnızca Bitlis’in değil Türkiye’nin en önemli doğal miraslarından biri olduğunu ifade etti. Tandoğan, "Bizler şu an Nemrut Dağı’nın zirvesindeyiz. Nemrut Dağı Bitlis’in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçelerinin sınırları içerisinde bulunmaktadır. Dünyanın en büyük ikinci volkanik gölü burada. Nemrut Dağı’nın zirvesine çıktığınızda Van Gölü hemen ayağınızın altında, arkasında hemen Nazik Gölü. Tatvan, Ahlat ve hatta buradan Van’a kadar görebiliyorsunuz. Nemrut Dağı turizm açısından Doğu Anadolu’nun gezilip görülmesi gereken bir yeri. Buradan özellikle seslenmek istiyorum vatandaşlarımıza, fırsat buldukça mutlaka gelip burayı görmeleri gerekiyor" dedi.