MUŞ (İHA) – İstanbul’da yaşanan müzisyen Umut Gündüz eşiyle birlikte memleketi Varto da ilk konser verdi.Müzisyen Umut Gündüz memleketi Varto’da ilk kez konser verdi. Varto Kültür Merkezi Konferans salonunda ilk konserini veren müzisyen Umut Gündüz, memleketinde konser vermenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadı. Müzikal çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Güngör, ana dili olan Zazaca’nın yanı sıra Kürtçe ve Türkçe müzik yapıyor. Vartolu ozanlarla yapılan derleme eserlerini yeniden aranje ederek seslendiren Gündüz, ozanlarla derleme çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca yeni klibini de Varto’da çekecek.Konser öncesi sahne alacağı ekip arkadaşlarıyla prova çalışmalarını yapan Gündüz, “Varto’da çok güzel bir dinleyici kitlesi var. Vartolular sanata kültüre sahip çıkıyor, önem veriyor. Gündüz, güzel bir konser olacak” dedi.Yöredeki ozanların güzel eserler ortaya çıkarttığını hatırlatan Gündüz, bu ozanların desteklenmesi ve dayanışmanın gösterilmesi gerektiğini belirterek, dil ve kültürün bizim için çok önemli. Gelecek nesillere müzisyen ve taşıyıcı olarak aktarmak. Varto’daki konserin amacı yıllardır ilçede uzun bir zamandır konser olmadı. Bu konuda bir başlangıç olduk. İnşallah Varto’da çok güzel konserler olur. Varto güzel bir ilçe, dili ve dini ve kültürü iç içe yaşamayı canlı tutmak ve hem de dışarıya yansıtmak istiyoruz. Benim için burada ilk konserim. Biraz heyecan ve mutluluk var” diye konuştu.