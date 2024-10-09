Muş’ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan şehirler arası yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.Van-Samsun seferi yapan şehirler arası bir yolcu otobüsü, Muş-Bingöl karayolunun Gedik rampası mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmı bir anda alev aldı. Alevleri fark eden sürücü hızlı davranarak aracı yol kenarına çekerek araç içinde bulunan 10 yolcuyu tahliye etti. Olayın 112 Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevler içinde kalan otobüsü söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken yolcular firmaya ait başka otobüse alındı. Alevlerin kısa sürede otobüsü sardığı yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi.