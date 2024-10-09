Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Nehil sazlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altında alındı.Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde Kilimli köyü yakınlarındaki Nehil sazlığında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Yangını gören çevredeki köylüler Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğün ekiplerine haber verdi.Bölgeye intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yoğun uğraşlar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarına başladı.