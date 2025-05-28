Muş’ta yaralı olarak bulunan bir kartal yavrusu, duyarlı vatandaşlar sayesinde tedavi altına alındı.Yüksel Bozyel ve kızları tarafından doğada bitkin halde bulunan kartal yavrusu, aile tarafından geçici olarak koruma altına alındı. Yavru kartal için evlerinde özel bir alan hazırlayan Bozyel ailesi, hayvanın temel bakım ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladı. Aile tarafından "Şapşik" ismi verilen kartal yavrusu, gerekli ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muş Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.DKMP Muş Şube Müdürlüğü tarafından ilk yardım tedavisi tamamlanan kartal yavrusu, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına yeniden salınacak.