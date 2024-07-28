Muş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak istinat duvarına çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Muş-Bitlis Karayolu Karaağaçlı beldesi kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak yol kenarında bulunan yem fabrikasının istinat duvarına çarptı. Kazada 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.