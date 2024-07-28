Elazığ’da hasarlı 3 katlı bina, yıkım ekipleri tarafından 7 saatte yıkılamadı.Cumhuriyet Mahallesi’nde hasarlı olmasından dolayı yıkılması gereken 3 katlı bir bina için yıkım ekipleri öğle saatlerinde çalışmaya başladı. Yarım saatte yıkımı yapılması gereken bina, kolonları ve betonunun sağlam olmasından dolayı 7 saatte yıkılamadı. Kepçe operatörünün yaklaşık 7 saat boyunca yıkım için mücadele etmesine rağmen bina ayakta kaldı.Binanın kolonları ve betonunun sağlam olmasından dolayı yıkımının zor olduğunu ifade eden yıkım ekipleri, ”Binanın betonu çok sağlam. Binada özellikle kolonlarda fazla demir kullanılmış. Normalde yarım saatte yıkılacak binayı saatlerdir yıkamıyoruz. Çok uğraştırdı bizi” dediler.Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.