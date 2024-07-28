Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 30 dereceyi bulan sıcakların ardından akşam saatlerinde yağan yağmur vatandaşları sevindirdi.Aylardır süren sıcaklıklar ilçede yaşayan vatandaşları bunaltırken, serin yerler ise uğrak mekanları olmaya devam ediyor. Bugün gün boyu süren bunaltıcı sıcakların akşam saatlerinde yerini yağmura bırakması sürpriz yaşattı. Akşam aniden bastıran yağmur vatandaşları hem şaşırtıp hem de sevindirirken, caddeler kısa sürede su ile doldu. Vatandaşlar, yağmur altında gezerek serinlemenin keyfini yaşadılar.Sıcaklıkların ardından yağmur sürprizine çok sevindiğini belirten Adem Dere, “Evet aylardır süren bunaltıcı sıcaklıklar var. Bugün akşam saatlerinde bastıran yağmur bizi sevindirdi. Bu da bize sürpriz oldu” dedi.