Van’ın Erciş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Erciş-Patnos karayolu üzerinde bulunan Kocapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. U.K. yönetimindeki 34 LC 3933 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 34 KL 1921 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.