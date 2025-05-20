MUŞ (İHA) – Güneydoğu illerinden yola çıkan göçerler, Muş güzergahını kullanarak yüksek yaylalara ulaşmak için kullandıkları kara yolundan sürüleriyle geçerken zaman zaman trafiği tehlikeye atıyor.İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte göçerler, sıcak bölgelerden serin yaylalara doğru göç yolculuklarına başladı. Güney illerinden yola çıkan ve Muş güzergahını kullanarak Kars ve Erzurum gibi illerdeki yüksek yaylalara ilerleyen göçerler, sürüleriyle birlikte zorlu yolculuğu sürüyor.Küçükbaş hayvan sürülerinin kara yolundan geçirilmesi sırasında trafik aksarken, sürücüler için büyük tehlike oluşturuyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda sürülerin görülmesi üzerine yetkililer sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Göçerler, yaylalara ulaşmak için yaklaşık bir ay sürecek bu yolculuk boyunca çadırlarda konaklayarak hayvanlarını otlatıyor.