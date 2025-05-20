MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver’in “Şehrin ortasında çimento fabrikası olmaz” sözleriyle sık sık gündeme taşıdığı konuya bir destek de Akıncılar Derneği Elazığ Şube Başkanı Tevfik Sadak’tan geldi.

Başkan Tevfik Sadak yaptığı açıklamada, fabrika kaynaklı hava kirliliğinin özellikle Aksaray Mahallesi başta olmak üzere geniş bir alanda etkili olduğunu ve bu durumun yıllardır Elazığ halkının sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Sadak, “Şehir merkezinde yıllardır soluduğumuz hava, insan sağlığı açısından ciddi tehditler içeriyor. Çimento fabrikası, hem çevreye hem de toplum sağlığına zarar veriyor. Artık bu konuda somut adımlar atılması elzem hale gelmiştir” dedi.

Sadak, “Milletvekilimizin bu sorunu sürekli gündemde tutması ve kamuoyunu bilinçlendirmesi, Elazığ halkı adına önemli bir duruştur. Kendisinin bu mücadelesini destekliyoruz ve bu fabrikanın şehir dışına taşınması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Elazığ halkının sağlığını önceleyen, çevre bilinci yüksek bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Sadak, yetkililere seslenerek Çimento Fabrikası’nın şehir merkezinden acilen kaldırılması için gerekli çalışmaların hızlandırılması çağrısında bulundu.