Bitlis’in Ahlat ilçesinde 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi.Ahlat Müzesinde gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra açılış konuşması yapan Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, genel müze tarihçesi ve müze çalışmaları hakkında bilgi vererek, dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla Uluslararası Müzeler Konseyi (İCOM) tarafından tüm dünyada 18 Mayıs Müzeler Günü’nün çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.Ardından Dr. Öğretim Üyesi Emre Günay tarafından "Tarihin Görgü Tanıkları: Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Eski Ahlat Şehri" kazı çalışmaları ile Arkeolog Kadim Umuthan Kurucu tarafından müzenin 365 günü sunumları yapıldı.Sunumlar sonrasında "Anadolu Kapısını Açan Malazgirt Savaşı" belgeseli izlendi.Program etkinlik alanların gezilmesi ve öğrenciler tarafından kök boya, sikke basımı, eser çizimi ve temsili kazı uygulamalarının ziyaret edilmesiyle sona erdi.Programa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, bazı kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.