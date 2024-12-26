Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, asgari ücretin açıklanması ile kent merkezinde bulunan market ve iş yerlerinde fahiş fiyat denetimi yaptı.Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, piyasa dengesini sağlamak amacıyla fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini artırdı. Ekipler, asgari ücret artışının ardından işçilik maliyetlerini bahane ederek temel gıda ürünlerine fahiş zam yapılmasını önlemek amacıyla, gıda satış işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.Ekipler, temel gıda ürünleri başta olmak üzere birçok kalemde fiyat kontrolleri gerçekleştirerek haksız fiyat artışı olup olmadığını denetledi. Ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırılarak herhangi bir usulsüzlük tespiti halinde yasal işlem başlatılacağı bildirildi.Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından, isçilik maliyetinin artışı bahanesiyle, başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde arttırılmasını engellemeye yönelik olarak Ülke genelinde gıda satış işletmelerine yönelik denetim seferberliği kapsamında İlimizde de fahiş fiyat uygulamasını engellemek amacıyla denetimler gerçekleştirildi” denildi.