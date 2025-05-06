Muş’ta baharın gelişiyle birlikte meyve ağaçları çiçek açtı, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.Muş’ta baharın gelişiyle birlikte doğa yeniden canlandı, meyve ağaçları rengarenk çiçekleriyle adeta görsel şölen sundu. Kentin önemli dinlenme alanlarından biri olan Lale Vadisi Parkı’nda bulunan Çin elması ağaçları ise güzelliğiyle göz kamaştırdı.Çin kültüründe uzun ömür ve bolluğun sembolü olarak bilinen Çin elması ağaçları, pembe ve beyaz tonlardaki çiçekleriyle parka gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti. Çiçeklerin açmasıyla birlikte ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Parka gelen vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.Parkta yürüyüş yapan İlayda Devrim adlı vatandaş, "Lale Parkı’na geldim, doğanın tadını çıkarmak için. Yürürken suyun huzur veren sesi ve çiçeklerin mis gibi kokusu insanı bambaşka bir dünyaya götürüyor. Muş yeniden canlandı. Ağaçlar öyle güzel çiçekler açmış ki, sanki masal diyarındayım" dedi.