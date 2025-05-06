Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Vakıflar Haftası" vesilesiyle bir mesaj yayınladı.Vakıfların, milletimizin tarih boyunca benimsediği yardımlaşma ve dayanışma anlayışının en güzel tezahürlerinden birisi olduğunu hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, "İyiliği kalıcı hâle getirmeyi amaçlayan vakıf geleneği, toplumsal adaletin güçlenmesine katkı sağlamış; ihtiyaç sahiplerine umut, eğitime ve sanata ise yön vermiştir. Günümüzde de bu kadim miras, çağın gerekliliklerine uygun şekilde yeniden yorumlanmakta ve toplumun her kesimine hizmet etmeyi sürdürmektedir. Yüzyıllardır milletimizin vicdanından doğan vakıflar, hayır ve hizmet yolunda kurumsallaşmış birer medeniyet müessesesidir. Bugün de vakıflar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine aş, öğrencilerin yoluna aydınlık, mazlumların gönlüne inşirah taşınmakta; sosyal adaletin, merhametin ve dayanışmanın hayatımızdaki en güçlü temsili yaşatılmaktadır. Bizler, millî şerefimizi yükselten bu kadim kurumları yaşatmanın, tanımanın ve gelecek kuşaklara tanıtmanın milli bir borç ve medeniyet vazifesi olduğunun bilincindeyiz" şeklinde konuştu."Vakıflar, medeniyetimizin izdüşümü"Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Vakıflar Haftası" nedeniyle yayınladığı mesajına şöyle devam etti, "Milletimizin asırlar boyunca inşa ederek bizlere emanet bıraktığı camiler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, imaretler, şifahâneler, medreseler ve külliyeler; vakıflarımızın gayretleriyle geçmişin ruhunu geleceğe taşımaktadır. Vakıflar Haftası vesilesiyle, bu yüksek anlayışın ve hayır geleneğinin yaşatılmasının önemini bir kez daha idrak ediyor; toplumsal dayanışma ruhunu diri tutan bu ulvi mirasın, yarınlarımız için ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Vakıflar, medeniyetimizin izdüşümü olarak asırlardır, toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve merhametin en güçlü ifadesi olmuştur. Vakıf hizmetlerinde emeği ve katkısı bulunan tüm kişi ve kurumlarımızı gönülden tebrik ediyor; bu anlamlı haftanın, yardımlaşma ve paylaşma kültürümüzü daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Aziz milletimizin "Vakıflar Haftası"nı en kalbî duygularımla kutluyor, vakıf ruhunun daima diri kalmasını diliyorum. Vakıf hizmetlerine emek veren tüm kişi ve kuruluşları çalışmaları dolayısıyla Vakıflar Haftası’nı tebrik ederken bu anlamlı haftanın, toplumumuzda yardımlaşma ve paylaşma duygularını daha da pekiştirmesini temenni ediyor; tüm vatandaşlarımızın Vakıflar Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum"