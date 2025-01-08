Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek DEM Parti il binası önünde oturma eylemini sürdüren anneler, çocuklarının eve dönmesini bekliyor.Muş’ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da devam ettirdi. Çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklediklerini dile getiren aileler, toplumun da bu konuda kendilerine destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.Anne Şahinaz Özcan, 8 yıl önce kaçırılan oğlundan hiç haber alamadığını ifade ederek, "Oğlum sağ mı ölü mü onu bile bilmiyorum. Oğlumu terör örgütü PKK’dan istiyorum. Bir çocuk dağda kalana kadar biz yine buradayız. Benim çocuğum nerede? Milletin çocuklarını götürüyorlar ve aileleri perişan ediyorlar. Allah onları kahretsin. Yeter artık. Oğlum gel teslim ol" dedi.Baba Mahmut Yılmaz da birlik ve beraberlik zamanı olduğunu belirtti. İsrail ve Amerika’nın PKK’nın dostu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu oyuna gelmeyelim. Burada evlatlarımızı bekliyoruz. Çocuklar dönmeye başladı. Kalanlar da en yakın zamanda dönecekler inşallah. Bu işin sonu yok. Gençlerimiz bunun bilincinde. Birlik beraberlikle bu iş çözülür, savaşla bir yere varılmaz. Bu süreçte inşallah her iki tarafta anlaşır. Eski günleri unutacağız. İyi günler bizi bekliyor. Türkiye’miz hepimize yeter. Kimsenin oyununa gelmeyelim. Oğlum dönüm, bunun sonu yoktur. Sizi kandırıyorlar. Türkiye hepimize yeter. Türkiye şefkat elini herkese uzatır. Türkiye kimseyle düşman değildir. Teslim olan gençlere çok iyi davranıyorlar" ifadelerini kullandı.