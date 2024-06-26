Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan çalışmalarda uygulama noktasında durdurulan araç şoförünün tedirgin ve şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta suç unsuru olduğu değerlendirilerek arama kararına istinaden araç üzerinde yapılan arama ve kontrollerde, 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 2 şüpheli şahıs TCK 188 kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır” denildi.