Muş’ta doğal olarak yetişen ve endemik tür olan laleleri tanıtmak amacıyla Korkut ilçesinde "7. Lale Festivali" vatandaşların yoğun katılımı ile düzenlendi.Korkut Kaymakamlığı ve Korkut Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde halk oyunları sahnelenirken ses sanatçılarının seslendirdiği şarkılar ile vatandaşlar keyifli bir gün geçirdi.Lale Meydanı’nda düzenlenen festivalde konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muş’un, ülkenin en güzel illerinden biri olduğunu ifade etti. Vali Çakır, "1071’de, Malazgirt’te Sultan Alparslan ve onun kutlu ordusu bu güzel vatanı bizlere yurt yaptı. Bu güzel vatanın bütün güzellikleri sadece bizlerin değil, tüm dünyanın ilgisini çekecek güzellikte. Bölgemizin huzur beldesi haline gelmesiyle dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Edirne nasılsa inanın Muş da öyle, Hakkari de öyle. Bunun yansıması olarak da inşallah turizmde çok canlı bir ilerleme ve gelişme var. Muş’umuz, sahip olduğu bu doğal güzelliklerle, gastronomisiyle, misafirperverliğiyle turizmdeki gelişmelerde yerini alacak. Bizler de bu güzel şehrimizi ve ilçemizi turizmde ve gelişmişlikte, kalkınmışlıkta hak ettiği yeri alması için uyumla çalışıyoruz" dedi.Festivalin çok güzel geçtiğini dile getiren Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık ise, "Bir sonraki festivalde daha profesyonel, daha uluslararası bir çalışmayla halkımızın huzuruna çıkacağız. Sayın Kaymakamımızla, Korkut için her çalışmada el ele vereceğiz. Görev süremizde sizlere hizmetkarlık etmek boynumuzun borcu olsun. Eli öpülesi annelerimizin gününü kutluyorum. Lale Festivali’nin iyi geçmesini temenni ediyorum" dedi.Daha sonra Vali Çakır, beraberindeki heyetle açılan stantları ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.Festivale, Muş Valisi Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, vali yardımcıları Tahir Yılmaz, Mustafa Batuhan Alpboğa, kurum amirleri ve ilçe sakinleri katıldı.