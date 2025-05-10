AK Parti Malatya Milletvekilleri İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremleri sonrası yeniden inşa sürecinin sürdüğü Doğanşehir ilçesinde incelemelerde bulundu.Heyet, Sürgü, Günedoğru, Söğüt ve Gövdeli mahallelerinde vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Ziyaretlerde iş insanı Vahap Küçük de yer aldı. Milletvekili Ölmeztoprak, TOKİ tarafından yürütülen konut projeleri kapsamında 2 bin 999 adet 3+1 ve 100 adet 2+1 konutun inşa edildiğini, bunlardan bin 676’sının kurasının çekildiğini, 901 konutun ise teslim edildiğini açıkladı. Ayrıca 418 dükkan, 18 ofis, 2 cami ve 5 fırının da yapımının sürdüğünü belirtti.Heyet, Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt çalışmaları ile kadın üreticiler ve kooperatiflerin taleplerini de yerinde değerlendirdi. Ölmeztoprak, tüm kamu kurumlarıyla koordineli biçimde çalışmaların sürdüğünü ve vatandaşların huzurla yeni yuvalarına yerleşmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı.