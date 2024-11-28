Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 45 köy yolunun 41’i açılırken, kapalı kalan 4 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.Muş’ta kar yağışı nedeniyle 45 köy yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle başlatılan çalışmalar çerçevesinde dünden bugüne 41 köy yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, Muş genelinde kar yağışının etkisini yitirdiğini söyledi. Yüksek kesimdeki köylerde kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapalı kalan 4 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Yentür, ekiplerin en kısa zamanda yolları ulaşıma açacağını kaydetti.