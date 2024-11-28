Türkiye genelinde aralıklı devam eden kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Gece en düşük hava sıcaklığı Niğde’nin Konaklı Beldesinde eksi 20,3 derece olarak kaydedildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 20,3 derece ile Niğde’nin Konaklı Beldesi olarak kayıtlara geçti.Türkiye’de gece en düşük hava sıcaklığı bazı illerde ise şöyle sıralandı:Niğde, Konaklı Beldesi - 20,3Sivas, Gürün, Göbekören köyü - 19,3Kayseri, Talas, Kamber köyü - 18,5Erzincan, Otlukbeli - 18,1Malatya, Kuluncak - 18,1Erzurum, Tekman, Hacıömer köyü - 18,0Adana, Tufanbeyli - 17,7Nevşehir, Derinkuyu - 17,1Kahramanmaraş, Elbistan - 16,3Yozgat, Boğazlıyan - 15,4Bayburt, Yaylalar köyü - 15,2Ağrı, Eleşkirt, Yayladüzü Beldesi - 14,5Tokat, Reşadiye, Kızılcaören Beldesi - 14,5