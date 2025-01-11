MUŞ (İHA) – Muş Valisi Avni Çakır, 2024 yılında asayiş, terör, kaçakçılık ve narkotik suçlarının yüzde 100’üne yakınının aydınlatıldığını ifade ederek, ayrıca araması bulunan 4 bin 389 şahsın da yakalandığını söyledi.Muş Valisi Avni Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle gazetecilerle bir araya geldi. Jandarma sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda gazetecilerin gününü kutlayan Vali Avni Çakır, basının üstlendiği misyonun önemine değindi. Basının güçlü demokrasinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu ifade eden Vali Çakır, milli ve manevi değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren basın organlarının, demokrasimizin en büyük güvencesi olduğunu kaydederek, “Bu yönüyle ülkemizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplumsal yapının ve kamu kurumlarının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın yorum ve görüşleri her daim yol gösterici olmaktadır” dedi.Daha sonra 2024 yılı asayiş ve güvenlik ile ilgili değerlendirmede bulunan Vali Çakır, 2024 yılında 4 bin 461 asayiş olayının meydana geldiğini ve 2023 yılıyla kıyaslama yapıldığında yüzde 9,84 oranında bir azalma olduğunu kaydetti. Çakır, “2024 yılında meydana gelen 4 bin 461 olayın yüzde 96,48 oranında aydınlatılarak meydana gelen olayların faillerinin yakalanmasında büyük bir başarı sağlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde 3 bin 913 şahıs yakalanmış, bunlardan 444’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır” ifadelerini kullandı.2024 yılında 175 terörle mücadele olayının gerçekleştiğini ifade eden Çakır, “Bu rakam 2023 yılı 12 ayında meydana gelen 319 olaya kıyasla TEM olaylarında yüzde 45,14 oranında bir düşüş olduğunu göstermektedir. Ayrıca 2024 yılında meydana gelen 175 olayın yüzde 96,57’i aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 185 şahıs yakalanmış, bunlardan 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır” şeklinde konuştu.2024 yılında 277 kaçakçılık olayının yaşandığını söyleyen Çakır şöyle konuştu:“Bu rakam 2023 yılı 12 ayında meydana gelen 224 olaya kıyasla kaçakçılık olaylarında yakalamaların artmasına bağlı olarak yüzde 23,66 oranında bir artış olduğunu ve kaçakçılıkla mücadelemizin artarak devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca 2024 yılında meydana gelen 277 olayın yüzde 100‘ü aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 394 şahıs yakalanmış, bunlardan 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Yine ilimizde 2024 yılı 12 ayında 533 narkotik olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılı 12 ayında meydana gelen 490 olaya kıyasla narkotik olaylarında yakalamaların artmasına bağlı olarak yüzde 8,78 oranında bir artış olduğunu ve ilimizde uyuşturucu madde kullanımına yönelik mücadelemizin artarak devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca 2024 yılında meydana gelen 533 olayın yüzde 99,81 aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 637 şahıs yakalanmış, bunlardan 68’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Ayrıca göçmen suçları ile yapılan mücadelede 236 yabancı şahıs geri gönderme merkezine sevk edilerek, 69 şüpheli şahsa adli işlem yapılmış ve 6 şahıs tutuklanmıştır. 2023 12 ayında göçmen suçları ile yapılan mücadelede 131 yabancı şahıs yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edilmiştir. Bir önceki yıla oranla göçmen yakalama oranımız yüzde 82,14 artış göstermiş olup, göçmen kaçakçılığı ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.”Araması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik de başarılı çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Vali Çakır, “Toplamda tüm birimler tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2024 yılı 12 ayında, 0-5 yıl arasında hapis cezası bulunan 950 aranan şahıs, 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 135 aranan şahıs, 10-15 yıl arasında hapis cezası bulunan 61 aranan şahıs, 15-20 yıl arasında hapis cezası bulunan 15 aranan şahıs, 20 yıl ve üzerinde hapis cezası bulunan 9 aranan şahıs ve ifadeden dolayı aranması bulunan 3 bin 219 aranan şahıs olmak üzere toplamda 4 bin 389 aranan şahıs yakalanmış, 2023 yılı 12 ayında ise bin 809 aranan şahıs yakalanmıştır. 2024 yılında yakalaması yapılan aranan şahıs sayısına bakıldığında 2023 yılına kıyasla yüzde 142,62 oranında artış olduğu ve suçlularla mücadelemizin artarak devam ettiği görülmektedir” dedi.2024 yılında meydana gelen 598 trafik kazasında 945 kişinin yaralandığını ve 11 kişinin de hayatını kaybettiğini dile getiren Çakır, bir önceki yıla nazaran kazalarda artış olduğunu söyledi. Kazaların önlenmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Çakır, faaliyetlerin 2025 yılında da devam edeceğinin altını çizdi. Dolandırıcılığın artık internet ortamına yöneldiğini söyleyen Çakır, vatandaşları siber dolandırıcılığa karşı uyardı. Siber suçlarla mücadele alanında 2024 yılında 426 olayın meydana geldiğini söyleyen Çakır, “Bunlardan 294 olayın şüphelileri tespit edilerek aydınlatılmıştır. 2024 yılında meydana gelen olayların aydınlatılması için GSM şirketi, bankalar, servis sağlayıcıları gibi ilgili kurumlarla resmi yazışmalar yapılmış olup gelen cevabi yazılara göre aydınlatma sayılarında artış olacaktır. 2023 yılı 12 ayında meydana gelen 378 olayın 250 şüphelileri tespit edilerek aydınlatılmıştır. Bu kapsamda dijital ortamlarda da işlenen suçlarda artma olduğu ve vatandaşlarımıza bilgilendirme faaliyetleri devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.Programın sonunda Vali Çakır tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle gazetecilere çeşitli hediyeler verildi. Toplantıda Vali Çakır’a, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman eşlik etti.