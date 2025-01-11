Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenledikleri programa katılım sağlayan ve destek veren il yöneticileri, milletvekilleri, STK başkanları ve meslektaşlarına teşekkür etti.Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdikleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programını geçtiğimiz hafta vefat eden genç gazeteci Semra Demirelli’yi kaybetmenin hüznü ve üzüntüsü altında gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Gürtürk, 1988 yılında kurulan ve bugüne kadar çok sayıda meslektaşın yetişmesine vesile olan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü, kentteki kardeş gazeteciler ve medya cemiyet başkanların da katılım ve katkılarıyla güzel bir etkinlikle kutladıklarını söyledi. Başkan Gürtürk, ’’Cemiyetimizin kurucuları Mehmet Topal, Şükrü Kacar, Şeref Tan, İsmet Turan, Aydın Meral, Ahmet Kaya ve Coşkun Bingöl’ü şükranla andığımız ve yakınlarına şükran plaketleri vererek vefamızı bir kez daha gösterdiğimiz gecemizi katılımlarıyla onurlandıran Elazığ Valimiz Numan Hatipoğlu, ilimiz milletvekili Gürsel Erol, Elazığ ve Tunceli’de incelemelerde bulunmak amacıyla ilimizi ziyaret eden 22 CHP milletvekilimize, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sedat Karataş, ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baloğulları, Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca, Elâzığ Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa Doğan, Elazığ Medya, İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Fırat Öztürk, Siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcilerimize, yine programımıza katılım sağlayan basın kuruluşlarımızın imtiyaz sahibi, genel yayın yönetmenleri, muhabirleri, kameramanları ve çalışanları ile yüksek katılım gösteren tüm medya kuruluşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Birliğimizin ve beraberliğimizin devamını sağlamakta önemli bir adım olarak gördüğümüz bu programın gerçekleşmesinde önemli katkı ve destekleri olan Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğlulları’na hassaten teşekkür ediyorum. Yine bizlerden katkı ve desteklerini esirgemeyen MHP Milletvekiliminiz Semih Işıkver, CHP Milletvekilimiz Gürsel Erol, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası başkanı İdris Alan ve ilimiz saygın iş insanlarına teşekkür ediyorum. İlimiz yöneticileri, siyasileri ve medya mensuplarımızın yüreğinin Elazığ olarak attığının ve bu uğurda paydaş olarak birlikte yol yürüdüğümüzün en önemli göstergesi olan bu programın ruhunu korumak ve geliştirmek adına Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti olarak her zaman üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapacağımızı ifade ediyor bu vesile ile tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü bir kez daha tebrik ediyor, sağlık, huzur ve başarılar diliyorum’’ dedi.