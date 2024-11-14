Muş’ta Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla il merkezi ve ilçelerde toplamda 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.Muş Valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğünün "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla düzenlediği etkinlik, Muş Garnizon Komutanlığı Atış Alanı’nda bulunan Mehmetçik Hatıra Ormanı’nda gerçekleştirildi. Törende, geleceğe daha yeşil bir çevre bırakmak için bir araya gelen yüzlerce kişi fidanları toprak ile buluşturdu.Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, 11’inci ayın 11’inde tüm ülkede bir ağaçlandırma seferberliği başladığını belirterek, "Hava şartlarından dolayı fidan dikme törenimizi ertelemiştik. Şimdi ise böylesine güzel bir kalabalıkla fidan dikme törenini icra ediyoruz. Özellikle gençlere daha çok teşekkür ediyorum. Buradaki temel amacımız, gençlerimiz ve yavrularımızla daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve ağacı korumanın, sevmenin, yetiştirmenin önemini vurgulamak. Onlar da burada bulunmakla beraber çok anlamlı bir törene şahitlik ediyorlar. Bizler de hem daha yeşil bir Muş için hem daha güzel bir doğa ortamı oluşturmak için her fırsatta fidanları toprakla buluşturmaya gayret ediyoruz. Orman fidanlığımızın da devreye girmesiyle bu anlamda ağaçlanma faaliyetlerimizi çok daha fazla yukarı çekeceğiz” dedi.Konuşmanın ardından Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik, fidan dikimine katılan vatandaşlara çeşitli bilgiler verdi.Muş Valisi Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır, protokolle beraber fidanları dikerek can suyu verdi.Törene vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa ve Tahir Yılmaz, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, askerler, kurum amirleri, sporcular ve öğrenciler katıldı.