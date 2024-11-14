MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, depremden etkilenen Malatya’da iş dünyasının ayakta kalabilmesi için mücbir sebep süresinin uzatılması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek beklediklerini ifade etti.Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Serdar Böke ve yönetimini ziyaret ederek, deprem sonrası yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SMMMO Başkanı Serdar Böke, “Malatya’mız için ortak yapılması gerekenler varsa SMMMO olarak bizler varız. Sivil toplum temsilcilerimizle birlikte hareket etmeye hazırız. 30 Kasım’da sona erecek olan mücbir sebep halinin uzatılmaması, iş insanlarımızın değerlendirdiği gibi, Malatya’da sadece vergi toplamayla ilgili bir çözüm olmayacaktır. Deprem bölgesindeki vergi toplama oranının bütçeye katkısı yüzde 1,1 seviyesindedir. Bu durumda mücbir sebebin sona ermesi gelir açısından mantıklı kabul edilemez. Kentimizde halen konteyner iş yerlerinde hizmet vermeye çalışan esnaflarımız bulunmakta, bu nedenle mücbir sebebin uzatılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ise, “6 Şubat depremi sonrası yıkılmış bir şehrin ticaretini, esnafı, sanayiciyi ve tüccarı omuzlamaktayız. Bu zor süreçte esnafımız işinin başında, çaba göstermeye devam ediyor. 30 Kasım’da sona erecek olan mücbir sebebin uzatılması için çeşitli çalışmalar yürüttük, fakat sürenin yeniden uzatılması gerekliliği kaçınılmaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Malatya’mız için bir müjde bekliyoruz. Şehrimiz yeniden küllerinden doğacak ve Malatya’mız ayağa kalkacak. Hep birlikte daha güzel yarınlara ulaşacağız” dedi.