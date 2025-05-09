Tunceli’de Mahmut Utan, doğa gezisi için çıktığı Munzur Dağları’nda 62 çakşır mantarını bir arada buldu. Mantarları sayınca il plakasının sayısı ile karşılaşan Utan, bulduğu mantarlara "Mantar gökdeleni" ismini verdi.Tunceli’de kimi vatandaşlar ilkbaharda dağlarda kendiliğinden yetişen ve bu yıl kilosu bin 500 liradan alıcı bulan mantarları toplayarak geçimlerini sağlıyor. Yurt dışında yaşayan ve ilkbaharda memleketi Tunceli’nin Ovacık ilçesine gelen Mahmut Utan isimli vatandaş da doğa gezisi için çıktığı Munzur Dağları’nda adeta mantar tarlasına denk geldi. Tunceli’nin plakası olan 62 çakşır mantarını bir arada bulan Utan hayrete düştü. Munzur Dağları’nın bin 860 bitki türüne ev sahipliği yaptığını ve bunların içinde mantarların de yer aldığını belirten Utan, "Spor amacıyla çıktığımız doğada bu mantarları topluyoruz. Bu mantarın enfes bir tadı var" dedi.Çakşır olarak bilinen mantar, her yıl mayıs ve haziran aylarında yüksek rakımlı dağlarda yetişiyor.