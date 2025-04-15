VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Tarım ve Orman Müdürü Harun Altınkaynak, bugün başlayan av yasağı nedeniyle balık göçünün yoğun olacağı akarsularda incelemelerde bulunarak, balıkların bu yıl güvenli şekilde göç edeceğini söyledi.Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefali balığı için av yasağı başladı. Üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara ulaşarak yumurta bırakan balıkların göçü öncesi Muradiye Tarım ve Orman Müdürü Harun Altınkaynak da tatlı sularda incelemelerde bulundu. Göçün yoğun olarak yaşandığı Bendimahi Çayı ve Balık Bendi’nde su yeterlilik kontrolü yapan Altunkaynak, av yasağına tüm vatandaşların uymasını istedi. Altunkaynak, "Bilindiği üzere 15 Nisan-15 Temmuz arasında av yasağı başlamıştır. Bu av yasağının gerekçesi, endemik bir tür olan inci kefali balığımızın tatlı sulara yumurtalarını bırakma dönemidir. Bu dönemde balıkların avlanması çok kolay olmaktadır. Sürüler halinde hareket ettikleri için vatandaşlar çok kolay şekilde balıkları yakalayabilmektedir. Vatandaşlardan ricamız, 15 Nisan-15 Temmuz arasında gerçekleşecek yasağa uymaları ve bilinçsiz şekilde avlanmaya çalışan vatandaşları uyarmalarıdır. Bu sene de tüm tedbirlerimizi aldı ve balıklar güvenli şekilde göç edecek" şeklinde konuştu.