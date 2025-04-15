Van’da dün akşam etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.Van’da dün akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde eklerken, 40 yerleşim yeri yolunun kapanması neden oldu. Bahçesaray’da 2, Başkale’de 13, Çaldıran’da 7, Gürpınar’da 11, Muradiye’de 2 ve Saray ilçesinde 5 olmak üzere toplam 40 yerleşim yerinin yolunu kapandı. Kar yağışından dolayı kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.Kış geri geldiKent genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı beyaza büründü. Erek Dağı eteklerinde bulunan Yukarı Bakraçlı Mahallesi sakinleri kar yağışı sonrası evlerinin toprak damlarını temizlemeye başladı. Mahalle sakinlerinden Taner Başlak, "Kar temizliyorum kış geri geldi. Bir Kasım’dan bu yana halimiz böyledir. O günden 15 Nisan’a kadar böyle dam temizliyoruz. Sabah 06.09’da kalktım hayvanlara yem verdikten sonra şimdide damları temizliyorum. Bir Nisan’da hayvanlarımız dağa çıktı, dün akşam kar yağınca mahalleye geri getirdik" dedi.